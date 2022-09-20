Россиянам рассказали об условиях получения прибавки к пенсии после 80 лет

«Прайм»: прибавка после 80 лет положена лишь тем, кто получает страховую пенсию

В России при достижении возраста 80 лет пенсионерам полагаются ежемесячной выплаты. Однако это касается лишь получателей страховой пенсии по старости. Об этом рассказал кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов в беседе с агентством «Прайм».

«Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений, просто по умолчанию», — пояснил эксперт. Те, кому она была назначена по иным основаниям, прав на прибавку не имеют.

Для граждан, которые получают пенсию по инвалидности, это ничего не меняет — они независимо от возраста получают увеличенную выплату. Увеличение выплаты не касается и тех, кто получает пенсию по потере кормильца, отметил Парфенов. Однако если пенсия по старости с учетом выплат после достижения 80 лет окажется выше, чем по потере кормильца, гражданин имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Ранее экономист Елена Григорьева назвала российский регион с наибольшей пенсий и заявила, что такой показатель зафиксировали в Чукотском АО.