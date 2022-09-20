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Матерная перепалка в думе российского города попала на видео

Матерная перепалка депутата Колесникова с замглавы Екатеринбурга в думе попала на видео

Депутат Александр Колесников и замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко поругались на заседании городской думы. Матерная перепалка российских политиков попала на видео, которое публикует Telegram-канал E1.ru.

Как пишет издание, чиновники обсуждали изменения правил размещения ларьков на территории Екатеринбурга. Выступая за трибуной, Ноженко заявил, что вопрос сноса незаконных киосков возле многоквартирных домов прорабатывают власти Свердловской области. По словам заммэра, техника городской администрации не имеет права заезжать на частную территорию. Объяснения чиновника возмутили Колесникова. «Вы разместили [незаконные киоски, за собой подотрите, ***** [блин], — воскликнул депутат. — Город, район разместил, согласно вашему постановлению».

Отвечая на реплику Колесникова, Ноженко попросил его изменить тон разговора. «Я вам не то слово, которое вы произнесли», — парировал он.

На том же заседании гордумы Екатеринбурга Колесников заявил, что чиновники получают «меньше учителей» и призвал дать им денег. По его мнению, эта проблема поважнее, чем нехватка учителей в городских школах.

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Константин Лысяков
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