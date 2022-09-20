В убийстве директора крупной российской компании заподозрен его школьный товарищ

СКР задержал подозреваемого в убийстве директора омской компании «Поли-Про-Пак» Плахина

Следователи задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя, чье тело было обнаружено в гараже, примыкающем к его дому в Омске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о директоре крупной компании «Поли-Про-Пак» 57-летнем Николае Плахине, застреленном 15 сентября, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В убийстве заподозрен его школьный товарищ. СКР предоставил видео с задержанным.

На кадрах виден подозреваемый. Также на видео попало место совершения преступления со следами крови на полу.

По версии следствия, подозреваемый был дома у предпринимателя и выстрелил в него несколько раз. Затем он перетащил тело в гараж и там оставил, скрывшись с места преступления. Мужчина уехал в Тюмень. Тело Плахина утром следующего дня нашли его супруга и сын, вернувшиеся из поездки.

Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между погибшим и его товарищем. Подозреваемый арестован. Он свою вину отрицает.