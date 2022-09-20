Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления

В Минобороны Польши заявили о планах оснастить дивизию на востоке страны танками Abrams

Власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Министр рассказал, что Варшава планирует оснастить 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache. «Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу», — уточнил он.