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Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления

В Минобороны Польши заявили о планах оснастить дивизию на востоке страны танками Abrams
СюжетМинобороны:

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Министр рассказал, что Варшава планирует оснастить 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache. «Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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