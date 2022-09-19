МВД Польши утвердило распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян

В Польше утвердили ужесточение правил въезда для россиян. Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский в своем Twitter.

Как уточняется, глава министерства уже подписал соглашение о нововведении. Каминьский пояснил, что его распоряжение по правилам въезда для россиян — итог «общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии». В заключение он заявил, что «только широкие и жесткие санкции будут оказывать решающее влияние» на Россию.

Ранее были названы последствия для стран Прибалтики от закрытия границ россиянам. По словам профессора СПбГЭУ Николая Межевича, подобные меры грозят сокращением доходов для всех этих стран. Кроме того, он отметил, что к весне 2023 года, возможно, потери для экономик стран Прибалтики составят примерно три-пять процентов ВВП.

19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими странами. Такой запрет на въезд распространяется не на все категории граждан России.

14 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюз может полностью запретить оформление виз россиянам. По его мнению, европейские страны также должны иметь в запасе разные типы виз для «критически настроенных» представителей СМИ, гражданских активистов или оппозиционеров.