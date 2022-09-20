Глава МИД Анналена Бербок стала самым популярным политиком Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании INSA, передает «Газета.ру».

Вторым по популярности политическим деятелем в Германии стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. За ним расположился глава правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял лишь восьмое место в рейтинге.

Кроме того, опрос показал, что правящую коалицию СДПГ, СвДП и «Зеленых» поддерживают 45 процентов немецких избирателей, тогда как консервативную оппозицию ХДС/ХСС — 28,5 процентов. В свою очередь ультраправая парламентская партия «Альтернатива для Германии» получила поддержку 14 процентов опрошенных немцев.

Ранее Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard во время недавнего визита на Украину. Эта тема вооружения поднималась несколько раз, но, как утверждают журналисты, министр уклонялась от требований украинских властей, сдержанно высказываясь по этому вопросу.