Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бербок стала самым популярным политиком Германии

Глава МИД Анналена Бербок стала самым популярным политиком Германии

Фото: Christian Spicker / globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании INSA, передает «Газета.ру».

Вторым по популярности политическим деятелем в Германии стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. За ним расположился глава правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял лишь восьмое место в рейтинге.

Кроме того, опрос показал, что правящую коалицию СДПГ, СвДП и «Зеленых» поддерживают 45 процентов немецких избирателей, тогда как консервативную оппозицию ХДС/ХСС — 28,5 процентов. В свою очередь ультраправая парламентская партия «Альтернатива для Германии» получила поддержку 14 процентов опрошенных немцев.

Ранее Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard во время недавнего визита на Украину. Эта тема вооружения поднималась несколько раз, но, как утверждают журналисты, министр уклонялась от требований украинских властей, сдержанно высказываясь по этому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе
Кортни Кардашьян высмеяли в сети из-за нелепой рекламы собственного бренда
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью и грузовиком в Подмосковье
Бербок стала самым популярным политиком Германии
Страх Киева о присоединении ДНР к России объяснили
В России возобновили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет
Стало известно о погибших в результате обстрела ВСУ Краснореченского
Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
В Киргизии оценили разрушения из-за конфликта с Таджикистаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.