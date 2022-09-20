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Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией

Путин: приостановка российско-португальских отношений вызывает сожаление

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией. Российский лидер надеется на скорейшее улучшение ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», — пояснил Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Президент России Владимир Путин 20 сентября принял верительные грамоты у 24 новоприбывших послов иностранных государств. Документы вручили новые послы таких стран, как Уругвай, Алжир, Египет, Монголия, Португалия, Ливия, Мали, Новая Зеландия, Армения, Колумбия, Танзания и так далее.

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Татьяна Антоненко
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