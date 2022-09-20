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Минобороны назвало потери ВСУ в Харьковской области и ДНР

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли более 120 военных в Харьковской области и ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска уничтожили свыше 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР), назвали число журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное ДНР уничтожено также три танка и 12 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что сосредоточенным огнем Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области были уничтожены до 100 солдат ВСУ. Удары были нанесены по живой силе 59-й мотопехотной бригады ВСУ, дислоцировавшейся в районе населенных пунктов Терновка и Андреевка, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями глава государства назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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Сергей Истомин
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