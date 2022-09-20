Минобороны заявило об уничтожении ста солдат ВСУ под Херсоном

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что под Херсоном уничтожены до 100 солдат ВСУ

Сосредоточенным огнем Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области были уничтожены до ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары были нанесены по живой силе 59-й мотопехотной бригады ВСУ, дислоцировавшейся в районе населенных пунктов Терновка и Андреевка.

Также представитель Минобороны добавил, что в этом районе были уничтожены семь боевых бронированных машин. По уточненным данным оборонного ведомства на 20 сентября, с начала проведения спецоперации на Украине ВС России уничтожили 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».