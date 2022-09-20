Евросоюзу предрекли наибольший проигрыш при любом исходе конфликта на Украине

China Daily: любой исход украинского конфликта больше всего скажется на Европе

Европейский Союз (ЕС) окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта между Россией и Украиной, пишет China Daily.

Комментируя эту точку зрения, журналисты издания указали, что страны Евросоюза столкнутся с последствиями украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.

Издание подчеркивает, что тяжесть спланированных Соединенными Штатами в отношении РФ экономических санкций в наибольшей мере ощутят такие страны, как Франция и Германия. По мнению журналистов, главным итогом таких мер станут инфляция и нехватка энергоносителей на Западе. China Daily подчеркивает, что на фоне развития украинского кризиса попытки Европы стать политической силой, способной дистанцироваться от Вашингтона, потерпели фиаско.

Ранее сообщалось, что в США захотели разработать законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении компаний, выступающих посредниками в торговле российской нефтью, а также для части закупающих ее стран.