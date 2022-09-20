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В США задумались о санкциях для части покупателей российской нефти

Bloomberg: в США разрабатывают законопроект о санкциях за наращивание закупок нефти в РФ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Два американских сенатора от Демократической и Республиканской партий задумали разработать законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении компаний, выступающих посредниками в торговле российской нефтью, а также для части закупающих ее стран, пишет Bloomberg.

Речь идет о государствах, которые наращивают закупки. Сенаторы Крис Ван Холлен и Пат Туми уточняют, что цель инициативы — ударить по доходам РФ от продажи энергоносителей, чтобы ограничить ее возможность финансировать армию, ведущую военные действия на Украине.

Политики полагают, что идея должна способствовать внедрению потолка цен на российскую нефть, однако в администрации президента США с этим не согласны. В министерстве финансов страны ранее в сентябре говорили, что сомневаются в необходимости вторичных санкций в данной ситуации.

Конкретную инициативу ведомство комментировать отказалось, однако знакомый с ситуацией источник утверждает, что министерство в курсе идеи. Если законопроект все же пройдет, то может привести к противоречиям с Китаем и Индией, которые наращивали закупки российской нефти в последние месяцы на фоне существенной скидки.

Пекин против идеи потолка цен уже выступил. Стране удалось сэкономить на закупках российской нефти три миллиарда долларов в период с апреля по июль.

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Платон Щукин
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