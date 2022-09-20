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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле потушили

VTV: Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-ла-Крус потушен

Фото: Alexandra Ulmer / Reuters

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус (Венесуэла) ликвидирован. Об этом заявил министр нефти Тарек Эль-Айссами в комментарии телеканалу VTV.

«Пожар полностью потушен. Работа предприятия не прерывалось ни на минуту», — подчеркнул министр. О жертвах или пострадавших не сообщается.

19 сентября Тарек Эль-Айссами заявил об обширном возгорании на территории венесуэльского нефтеперерабатывающего завода после молнии. По словам министра, тушением мощного возгорания были заняты пожарные PDVSA и местные спасатели. Также он уточнил, что пожар не затронул резервуары с нефтью и перерабатывающий комплекс.

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Юлия Мискевич
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