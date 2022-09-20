Мощный пожар на складе под Петербургом попал на видео

В Шушарах под Санкт-Петербургом на площади в тысячу квадратных метров загорелся склад

Мощный пожар произошел на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Возгорание попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как над зданием склада поднимаются плотные клубы дыма. На месте пожара работают 14 пожарных машин и около 50 пожарных, пишет издание. Информации о пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка склада, подчеркнули в ведомстве.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в уфимском торговом центре «Меркурий». Из горящего здания спасли полсотни животных.