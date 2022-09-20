Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мощный пожар на складе под Петербургом попал на видео

В Шушарах под Санкт-Петербургом на площади в тысячу квадратных метров загорелся склад

Мощный пожар произошел на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Возгорание попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как над зданием склада поднимаются плотные клубы дыма. На месте пожара работают 14 пожарных машин и около 50 пожарных, пишет издание. Информации о пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка склада, подчеркнули в ведомстве.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в уфимском торговом центре «Меркурий». Из горящего здания спасли полсотни животных.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
Мать младенца оградила пассажиров самолета от плача и вызвала уважение в сети
Россиянин поджег нового парня бывшей сожительницы бутылкой с горючей смесью
Мощный пожар на складе под Петербургом попал на видео
Полиция задержала десятки британцев за время траура по Елизавете II
Дочь Тутберидзе опровергла намерение выступить на турнире в США
Россиян предупредили о рисках неправильной замены батарей
Киев призвал Запад продолжать поставки оружия на Украину
Депутата КПРФ Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о педофилии
Главный психиатр Москвы обозначил настораживающую его группу будущих медиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.