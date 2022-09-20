Глава ДНР подписал закон о проведении референдума

Глава ДНР Пушилин подписал указ о референдуме о вхождении республики в состав России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал закон о проведении референдума о вхождении ДНР в состав России. Об этом сообщил источник в парламенте республики, передает ТАСС

«Насколько известно, документ уже подписан главой [ДНР]», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения ЛНР в состав России на правах субъекта федерации.