Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса

Президент России Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Сергея Пускепалиса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства назвал артиста честным и преданным высоким нравственным идеалам человеком, а также бесконечно талантливым и увлеченным режиссером.

«Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце, — помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — говорится в заявлении президента.

О смерти 56-летнего Пускепалиса стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал актер, врезался в грузовую машину. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.