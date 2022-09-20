Эрдоган заявил о стремлении Путина к скорейшему завершению конфликта на Украине

Эрдоган: Президент РФ Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины

Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, пишет агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, из-за конфликта на Украине «слишком велики». Эрдоган назвал позитивным моментом договоренности об обмене пленными и с сельскохозяйственной продукцией.

«Это, конечно, позитивные моменты, но здесь Украина должна понимать ситуацию так же, как Россия. Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. Он пояснил, что не поддерживает подобный «провокационный курс», добавив, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.