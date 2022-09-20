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Названа новая дата обращения Путина по референдумам

Forbes: обращение Путина будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток»
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Издание Forbes в своем Telegram-канале со ссылкой на два источника в Администрации президента назвало новую дату обращения президента России Владимира Путина, которое было анонсировано вечером 20 сентября.

По его информации, записанное обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перестал выходить на связь. Также стало известно, что Первый канал и RT перестали анонсировать обращение президента России Владимира Путина.

Кремль анонсировал, что Путин во вторник вечером, 20 сентября, планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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