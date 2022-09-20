Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение по Украине

Президент Турции Эрдоган призвал найти разумное решение для выхода из украинского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса. С таким заявлением он выступил на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил о важности поддержки усилий Анкары по установлению прочного мира на Украине. Он также пообещал продолжить наращивать усилия по прекращению конфликта на территории страны. «Мы выступаем за урегулирование проблемы на основе целостности Украины», — добавил Эрдоган.

Во вторник, 20 сентября, глава Турции провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским по теме дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Разговор состоялся перед выступлением Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН.