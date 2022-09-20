В ЛНР анонсировали консультации по референдуму

Посол ЛНР Мирошник анонсировал консультации о проведении референдума с Россией и ДНР

Вскоре Луганская народная республика (ЛНР) начнет консультации о проведении референдума по вхождению региона в состав России, анонсировал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас есть уже координация между Донецкой народной республикой (ДНР) и ЛНР по организационным вопросам. Я думаю, что сейчас начнутся достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией», — сказал он.

Представитель республики также добавил, что у него нет сомнений, с каким выбором определились его земляки.

Ранее Мирошник объяснил, что активизация обстрелов ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с заявлениями о будущем вхождении региона в состав России. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить военные подразделения ЛНР, которые выйдут на новый уровень после присоединения республики к России.