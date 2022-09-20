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Росгвардейцы нашли схрон украинских диверсантов под Херсоном

Росгвардейцы нашли схрон украинских диверсантов с гранатометами и патронами под Херсоном

Фото: «Росгвардия»

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон украинских диверсантов во время адресных проверок в одном из населенных пунктов в Херсонской области. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из тайника были изъяты два ручных противотанковых гранатомета, 19 гранат, более трех тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра, 23 запала и магазины к пистолету Макарова.

Кроме того, в схроне лежал комплект формы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 сентября сообщалось, что росгвардейцы изъяли семь гранатометов и более 29 тысяч боеприпасов из схронов ВСУ в ЛНР.

Елизавета Новикова
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