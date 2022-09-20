Бывших полицейских приговорили по делу о побеге пяти арестантов из ИВС в Истре

В Московской области трех полицейских осудили по делу о побеге заключенных из ИВС Истры

В Московской области трех бывших полицейский приговорили к сроку в три года и три месяца по делу о побеге пятерых заключенных из подмосковного ИВС. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

Среди осужденных, бывший заместитель начальника ИВС отдела полиции Истры, который поместил шестерых подсудимых по делу о краже в одну камеру. Также приговорен бывший дежурный ИВС, подсадивший в ту же камеру, обвиняемого в убийстве Александра Мавриди. Он же оставил в открытом положении окно двери камеры, предназначенное для передачи пищи в целях проветривания помещения, которым зеки воспользовались при побеге. Осуждена и помощница дежурного которая, не заступив на указанный пост, ушла в комнату отдыха.

Результатом этих нарушений стал побег пяти заключенных во главе с Александром Мавриди из под стражи. Четверых беглецов поймали в течение нескольких дней, а Мавриди, скрывавшегося на съемной квартире, удалось задержать лишь 14 сентября.