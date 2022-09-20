Около ста россиян застряли в Иране из-за поломки самолета

Глава Ростуризма Догузова: около сотни россиян застряли в Иране из-за поломки самолета

Около сотни россиян застряли в Иране из-за поломки самолета, принадлежащего венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, россиянам было оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. Их разместят в отелях Rexan and Remis и обеспечат всем необходимым.

В августе стало известно, что более 400 туристов из России застряли в Египте. По техническим причинам их рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен. Россияне жаловались, что их держали в здании аэропорта около восьми часов без воды и еды.