Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Около ста россиян застряли в Иране из-за поломки самолета

Глава Ростуризма Догузова: около сотни россиян застряли в Иране из-за поломки самолета

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Около сотни россиян застряли в Иране из-за поломки самолета, принадлежащего венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, россиянам было оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. Их разместят в отелях Rexan and Remis и обеспечат всем необходимым.

В августе стало известно, что более 400 туристов из России застряли в Египте. По техническим причинам их рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен. Россияне жаловались, что их держали в здании аэропорта около восьми часов без воды и еды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония отказалась впустить 10 россиян после запрета на въезд по шенгену
WADA отреагировало на слушания по делу Валиевой
Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Ким Кардашьян купила дом в роскошном районе Малибу
Старое фото невесты внесло разлад в жизнь ее жениха
Бывший офицер заявил о расстреле украинских военных пьяными солдатами ВСУ
В Херсонской области отказались выполнять указы Зеленского
Около ста россиян застряли в Иране из-за поломки самолета
Главы МИД Японии и Кореи договорились об укреплении сотрудничества
Священник объяснил важность отказа от интима до брака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.