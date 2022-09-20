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Шольц предсказал ухудшение экономической ситуации в 2023 году

Канцлер ФРГ Шольц предсказал ухудшение экономической ситуации в 2023 году

Фото: Michael Sohn / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что 2023 год может оказаться сложнее текущего с точки зрения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Его слова приводит РИА Новости.

«Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», — сказал канцлер в ходе выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН.

Он также назвал дезинформацией данные о том, что значительная часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой.

Ранее эксперты Банка международных расчетов (БМР) заявили, что отказ западных стран закупать российскую нефть, ставший частью санкций, может привести к глобальному продовольственному кризису. По мнению специалистов, полный отказ от закупок российской нефти может привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива, что чревато усугублением дефицита продовольствия.

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Марина Совина
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