Шольц рассказал о раздражающем его обсуждении

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что его раздражает обсуждение вступления Турции в ШОС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал журналистам, что его раздражает обсуждение вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Его слова приводит РИА Новости.

Шольц назвал обсуждение членства Турции в ШОС раздражающим, поскольку он не видит вклада этой организации в формирование стабильных отношений в мире.

«Мы считаем, что это не та организация, которая вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает развитие этого вопроса и дискуссии на этот счет», — заявил канцлер Германии в ответ на вопрос журналистов о его позиции по этой ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении страны вступить в ШОС. Об этом он сообщил по итогам саммита организации, который проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. «Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь [в Самарканде] в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы», — подчеркнул глава государства.