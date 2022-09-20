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Раскрыт процент имеющих шенгенскую визу россиян

ВЦИОМ: два процента россиян имеют шенгенскую визу, 29 процентов — загранпаспорт

Фото: Janis Laizans / Reuters

Как стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только два процента россиян имеют шенгенскую визу. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что загранпаспорт есть у 29 процентов опрошенных граждан — чаще всего его имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга (52 процента), люди с высшим или неоконченным высшим образованием (45 процентов), в возрасте 35-44 лет (39 процентов), а также финансово обеспеченные (37 процентов). Также во ВЦИОМ раскрыли, что 80 процентов респондентов не были за границей за последние пять лет.

Больше всего обладателей шенгенской визы живет в двух столицах — в Москве или Санкт-Петербурге она есть у каждого десятого, что в пять раз выше среднероссийского показателя. Не имеют ни визы, ни загранпаспорта около 70 процентов респондентов.

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Кроме того в исследовании говорится о том, что получить или обновить загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой россиянин, а из тех, у кого он есть — каждый пятый. Оформить шенгенскую визу сейчас намерены всего лишь один процент участников опроса.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли особенности процесса получения шенгенских виз после отмены действия Соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС. По мнению экспертов АТОР, заявителям придется подавать более длинный список подтверждающих документов, визовый сбор увеличится до 80 евро, а время обработки заявок может вырасти до 45 дней.

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Дарья Рыбак
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