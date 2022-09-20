Стали известны подробности мощного пожара на складе под Санкт-Петербургом

Очевидец Мазурик рассказал о сильном задымлении при пожаре на складе в Шушарах

На месте пожара в складском помещении в поселке Шушары под Санкт-Петербургом случилось очень сильное задымление. Возгорание, которое началось ранним утром, сейчас тушат несколько пожарных расчетов. Подробностями происшествия разговоре с «Лентой.ру» поделился очевидец Петр Мазурик.

Пожарные тушат, но пока дыма меньше не становится. [Пожар начался] в 06:40 примерно, соседи сказали. Звуков взрыва не было точно, просто возгорание Петр Мазурик очевидец пожара

Местный житель отметил, что склад с холодильным оборудованием находится в промзоне, и там изредка случаются пожары.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Пожар ликвидируют 14 единиц техники и 71 человек личного состава. Как передает РИА Новости, тушение осложняет высокая пожарная загрузка помещения.

Ранее было опубликовано видео пожара на складе в Шушарах.