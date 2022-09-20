Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стали известны подробности мощного пожара на складе под Санкт-Петербургом

Очевидец Мазурик рассказал о сильном задымлении при пожаре на складе в Шушарах
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

На месте пожара в складском помещении в поселке Шушары под Санкт-Петербургом случилось очень сильное задымление. Возгорание, которое началось ранним утром, сейчас тушат несколько пожарных расчетов. Подробностями происшествия разговоре с «Лентой.ру» поделился очевидец Петр Мазурик.

Пожарные тушат, но пока дыма меньше не становится. [Пожар начался] в 06:40 примерно, соседи сказали. Звуков взрыва не было точно, просто возгорание

Петр Мазурикочевидец пожара

Местный житель отметил, что склад с холодильным оборудованием находится в промзоне, и там изредка случаются пожары.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Пожар ликвидируют 14 единиц техники и 71 человек личного состава. Как передает РИА Новости, тушение осложняет высокая пожарная загрузка помещения.

Ранее было опубликовано видео пожара на складе в Шушарах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе
Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» 200 солдат ВСУ за день
Двоих россиян и их 19-летнюю подельницу задержали за нападение на стоматолога
В ЛНР анонсировали консультации по референдуму
Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами «Аватара»
Оставленный с пьяным россиянином двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа
Российская «Хаска-10» оказалась почти готовой
Посольство России в Турции призвало туристов брать с собой наличную валюту
В Одессе врачам выдали йодид калия на фоне обстрелов Запорожской АЭС
Посол ЛНР объяснил активизацию обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.