Двоюродные сестры принцев Уильяма и Гарри вышли в свет в оголяющих тела платьях

Модели Амелия и Элиза Спенсер посетили показ David Koma в оголяющих тела платьях

Племянницы принцессы Уэльской Дианы, Леди Амелия и Элиза Спенсер, появились на публике в откровенных образах и привлекли внимание фотографов. Снимки публикует The Sun.

Двоюродные сестры принцев Уильяма и Гарри вышли в свет в оголяющих тело нарядах: Леди Амелия позировала на красной ковровой дорожке в белом мини-платье с розовыми перьями и вырезом в области груди, а ее сестра-близнец — в платье длины макси черного цвета, которое было оформлено полупрозрачными разрезами и декольте с блестящими пайетками.

Известно, что модели посетили показ бренда David Koma, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Манекенщицы предпочли собрать волосы в высокий гладкий хвост, а на лицо нанести макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на них — кольца и небольшие серьги с бриллиантами. В руках знаменитости держали клатчи в тон нарядов.

В июне 2021 года Элиза Спенсер опубликовала фото топлес. На размещенном кадре женщина загорает в плавках на пляже, лежа на животе. Из отметки геолокации следует, что она отдыхала на Лазурном берегу во Франции. «Самой счастливой я себя чувствую у моря», — подписала она пост.