Российские следователи зафиксировали новые преступления против жителей Донбасса

СКР зафиксировал и расследует удары ВСУ из HIMARS по поселку в Запорожской области

Следственный комитет России (СКР) зафиксировал и расследует новые преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса. Об этом во вторник, 20 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать новые преступления ВСУ против мирного населения Донбасса и Украины.

Так, по данным следствия, ВСУ нанесли удар из американской системы HIMARS по поселку в Запорожской области, в результате чего погибли два человека, еще трое гражданских получили тяжелые ранения. Два мирных жителя погибли при обстреле села Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В Кировском районе Донецка мужчина наступил на сброшенную ВФУ запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

В СКР намерены расследовать все перечисленные преступления и дать им правовую оценку.

16 сентября сообщалось, что находящиеся в СИЗО Крыма двое граждан Украины рассказали следователям ФСБ о деталях готовившихся ими терактов в Херсоне и Мелитополе.