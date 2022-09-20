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Российские следователи зафиксировали новые преступления против жителей Донбасса

СКР зафиксировал и расследует удары ВСУ из HIMARS по поселку в Запорожской области
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) зафиксировал и расследует новые преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса. Об этом во вторник, 20 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать новые преступления ВСУ против мирного населения Донбасса и Украины.

Так, по данным следствия, ВСУ нанесли удар из американской системы HIMARS по поселку в Запорожской области, в результате чего погибли два человека, еще трое гражданских получили тяжелые ранения. Два мирных жителя погибли при обстреле села Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В Кировском районе Донецка мужчина наступил на сброшенную ВФУ запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

В СКР намерены расследовать все перечисленные преступления и дать им правовую оценку.

16 сентября сообщалось, что находящиеся в СИЗО Крыма двое граждан Украины рассказали следователям ФСБ о деталях готовившихся ими терактов в Херсоне и Мелитополе.

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Владимир Седов
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