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В США предложили разрешить передачу Украине замороженных активов России

Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Киеву замороженных денежных средств России

Фото: Al Drago / Reuters

Министерство юстиции США попросило Конгресс США официально узаконить передачу Киеву арестованных и замороженных российских финансовых активов. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс, сообщает РИА Новости.

«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению [денежных] средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба, [понесенного] Украиной», — заявил чиновник.

По его словам, если Конгресс разрешит внести соответствующие поправки в акты, регулирующие применение конфискуемых фондов, это не только поможет Украине в ее борьбе против России, но и позволит ослабить российскую экономику.

Ранее стало известно, что финские власти конфисковали у россиян, включенных в санкционные списки Евросоюза и стран Запада, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Диапазон конфискованных активов включает акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

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Дмитрий Сотак
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