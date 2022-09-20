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Стюардесса показала пять образов в униформе и покорила пользователей сети

Бортпроводница показала на видео пять комплектов униформы авиакомпании Emirates

Фото: @cabincrew_flyingtogether

Стюардесса арабской авиакомпании Emirates продемонстрировала на видео пять комплектов униформы и покорила пользователей сети. Ролик опубликован в аккаунте @cabincrew_flyingtogether, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео девушка показала основную форму бортпроводниц — удлиненный бежевый пиджак, юбку длиной ниже колена, темно-бордовые туфли на невысоком каблуке и фирменный красный берет-таблетку с белым шарфом. Второй и пятый образы подходят для холодной погоды и состоят из бежевого пальто, туфель, красного берета и сумки в тон.

Фото: @cabincrew_flyingtogether

Третий образ предназначен для подачи еды и напитков во время рейса — стюардесса продемонстрировала бежевую миди-юбку и удлиненный жилет в цвет, надетый поверх светлой рубашки с коротким рукавом. Также бортпроводница показала пижаму, которая предназначена для сна во время длительных перелетов. Комплект состоит из свободных полосатых штанов и красной кофты с длинным рукавом.

Видео, собравшее почти четыре тысячи просмотров, вызвало восторг пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под ним. «Хотелось бы мне иметь такую чудесную одежду», «Работа моей мечты», «Невероятно красивая и лаконичная форма. Высший класс», «Выглядит так изящно», «Одежда смотрится на вас очень элегантно», — отмечали поклонники.

Ранее российская бортпроводница компании Nordwind попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев. На одной из фотографий она снялась на камеру, сидя в кресле салона самолета. На девушке надета униформа перевозчика, состоящая из серой облегающей юбки, приталенного жилета и белой рубашки.

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Валентина Процкова
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