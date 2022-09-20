Лукашенко поручил мобилизовать власть навести порядок в стране

Лукашенко приказал мобилизовать органы власти «для наведения порядка« в Белоруссии

Для наведения порядка и дисциплины в стране необходимо мобилизовать все структуры органов исполнительной власти. С таким призывом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем, сообщает РИА Новости.

«Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям», — приказал Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание на наличие «большого количества безобразий в стране, решение которых наводит на очень серьезные вопросы». По мнение белорусского лидера, решение проблем лежит в области усилении ответственности республиканских органов власти на местах. «Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере. И в экономике у нас проблем хватает», — резюмировал он, поручив принять соответствующие меры.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция пытается свергнуть власть в стране, создать новую Украину и присоединить к блоку НАТО. «Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул он.