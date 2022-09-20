Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью доставки суши

Специалисты In4security рассказали о способе мошенничества с помощью сайта доставки суши

Специалисты компании In4security, занимающейся вопросами информационной безопасности, сообщили, что мошенники начали создавать поддельные сайты сервисов по доставке суши. О новом способе обмана в интернете они предупредили россиян в Telegram.

Эксперты компании рассказали, что новый способ мошенничества с помощью фейковых сервисов доставки связан с дейтинг-скамом. По словам специалистов, злоумышленники действуют от лица заинтересованной в общении девушки, которая просит жертв заказать ей суши на поддельном сайте доставки японской кухни.

«Схема продумана с размахом — фейковая доставка работает практически в каждом крупном российском городе, начиная от Москвы и заканчивая Норильском и Южно-Сахалинском», — отметили в компании. Таким образом, мошенники «окучивают» жертв по всей стране, используя при этом один сайт.

При этом, как подчеркнули специалисты, мошенники используют вымышленную сеть доставки, а не копируют дизайн сайтов реальных ресторанов. «Под фишинг такой сайт уже не попадает, а пока получится доказать факт мошенничества, ресурс окупится с лихвой», — отметили в компании.

Ранее компания In4security сообщила о способе мошенничества от лица крупного магазина цифровой и бытовой техники DNS. Эксперты обнаружили в российском сегменте интернета ресурсы, имитирующие сайт компании.