США задумали передать Узбекистану самолеты в обмен на помощь по Афганистану

Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану

США намерены передать правительствам Узбекистана и Таджикистана полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

По информации источника, речь идет о воздушных судах американского происхождения, на которых в 2021 году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от представителей «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

План состоит в том, чтобы отдать некоторое количество воздушных судов Ташкенту и Душанбе в обмен на неформальное соглашение об «углублении отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном талибов, заявил, что США пока не готовы это сделать. «Они (талибы — прим. "Ленты.ру") призвали международное сообщество вновь открыть дипломатические представительства, открыть посольства в Афганистане. С нашей стороны, со стороны наших партнеров и союзников мы очень ясно дали понять, что не рассматриваем [вопрос их] признания», — рассказал он.