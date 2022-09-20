Токаев заявил об удвоении либеральной политики в Казахстане

Токаев заявил, что Казахстан должен сопротивляться «инстинкту замкнуться в себе»

Казахстан должен сопротивляться «инстинкту замкнуться в себе» в сегодняшнее неспокойное время и не выбирать изоляцию «даже перед лицом серьезного международного давления». Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей колонке для европейской версии издания Politico.

«Вместо этого мы удваиваем либеральную, международную, открытую политику, которая привела к такому резкому повышению уровня жизни во всем мире», — отметил он.

Казахстанский президент также порассуждал о глобализации, высказав мнение, что жизнеспособной альтернативы ей нет. Он назвал разумными и понятными усилия по «снижению зависимости и повышению устойчивости» внутри страны, но подчеркнул, что это не должно обратить вспять все то, что способствовало глобальному процветанию в прошлые десятилетия.

«Мы обязаны снижать уязвимость глобальной системы, и мы должны стремиться к достижению этого путем укрепления сотрудничества, а не отказа от него», — пояснил Токаев.

В этом же материале он заявил, что считает свое предложение об однократном семилетнем президентском сроке в Казахстане настоящим прорывом в развитии демократии в стране.