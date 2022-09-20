Президент Казахстана Токаев назвал семилетний президентский срок прорывом для демократии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает свое предложение об однократном семилетнем президентском сроке в стране настоящим прорывом в развитии демократии в стране. Об этом он высказался в своей колонке для европейской версии издания Politico.

Он также счел, что такой срок правления президента поспособствует модернизации Казахстана как передовой страны.

Токаев также объяснил прочие инициированные им реформы в стране. По его словам, представленный им в парламент план «Справедливого и честного Казахстана» направлен среди прочего на децентрализацию принятия решений, чтобы усилилась роль местных органов власти. «Мы оставим позади “суперпрезидентскую” систему, которая больше не является самой эффективной моделью управления для амбиций нашей страны», — пояснил президент.

Также он указал на отмену ограничений на регистрацию и формирование политических партий, заявив о «новой эре плюрализма».

Токаев в начале сентября предложил провести осенью внеочередные выборы главы государства и установить однократный семилетний президентский срок в республике. Председатель Сената Маулен Ашимбаев поддержал предложение.