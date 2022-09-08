В Сенате Казахстана поддержали введение семилетнего президентского срока
Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что поддерживает введение однократного семилетнего президентского срока в республике. Его цитирует ТАСС.
«Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы», — отметил Ашимбаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью. По его мнению, это необходимо для «успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана».
Кроме того, до выборов в стране могут одобрить введение семилетнего президентского срока, решение должен будет принять глава государства.