В Сенате Казахстана поддержали введение семилетнего президентского срока

Председатель Сената Казахстана Ашимбаев поддержал введение 7-летнего президентского срока

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что поддерживает введение однократного семилетнего президентского срока в республике. Его цитирует ТАСС.

«Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы», — отметил Ашимбаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью. По его мнению, это необходимо для «успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана».

Кроме того, до выборов в стране могут одобрить введение семилетнего президентского срока, решение должен будет принять глава государства.