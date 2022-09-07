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Токаев примет решение о семилетнем президентском сроке

Лидер Казахстана Токаев решит, стоит ли вводить семилетний президентский срок до выборов

Фото: Global Look Press

Введение семилетнего президентского срока в Казахстане могут одобрить до выборов, которые должны состояться осенью, решение примет глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Казахстана Ерлана Кошанова.

«Я думаю, это возможно. Решение примет президент. Какова его реакция, я не могу сказать. Если будет решение внести изменения в конституцию, тогда, я думаю, можно будет успеть и внести изменения в конституцию, и провести выборы до конца года», — рассказал Кошанов, отметив, что с процедурной точки зрения никаких препятствий нет.

1 сентября Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью. Он объяснил эту инициативу необходимостью получить мандат доверия от населения для проведения реформ. Эксперты отмечали, что досрочные выборы стали традицией политической жизни Казахстана.

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Василий Мека
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