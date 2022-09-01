Причины проведения досрочных выборов в Казахстане объяснили

Политолог Дубнов объяснил досрочные выборы в Казахстане способом укрепить власть Токаева

Досрочные выборы стали уже некой политической традицией Казахстана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Он объяснил причины, из-за которых президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередного голосования.

Досрочные выборы

Глава государства предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года, а парламентские — в 2023 году. Он объяснил это интересами государства. По мнению Аркадия Дубнова, таким образом действующий глава Казахстана пытается заполучить собственную политическую легитимность.

Токаев, к сожалению, продолжает традицию досрочных президентских выборов в Казахстане, которые за всю историю не были ни разу проведены в срок. Каждый раз это объяснялось внутриполитическими соображениями для [первого президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева. Назарбаев всегда выбирал время, чтобы ему было надежнее победить Аркадий Дубнов независимый эксперт по Центральной Азии

«В 2019 году Токаев был избран с результатом 70 процентов в качестве преемника Назарбаева, а не самостоятельного игрока. Это серьезно отягощает сегодняшнее положение Токаева, поэтому я понимаю, что эти выборы должны укрепить его собственную, независимую от Назарбаева легитимность, что даст ему большую свободу рук в реализации своих целей», — рассказал независимый эксперт.

Изменения законодательства

Помимо проведения досрочных выборов Токаев также предложил внести некоторые изменения в законодательство. Он рекомендовал ограничить количество президентских сроков одним вместо двух, как это возможно сейчас. При этом он посчитал необходимым увеличить длительность президентских полномочий с пяти до семи лет.

«Он идет на риск в известной степени, потому что, предложив ограничить будущий президентский срок семью годами, он в каком-то смысле идет вразрез тем конституционным электоральным установлениям, которые происходят на всем пространстве СНГ. Нигде нет ни одной страны, где президентские полномочия ограничивались бы одним сроком, везде позволяется переизбираться. Это может создать впечатление, что он выглядит гораздо большим демократом и хочет больше понравиться Западу, чем все остальные», — объяснил Дубнов.

При этом внести изменения в законодательство планируется только после проведения досрочных выборов осенью. Таким образом, Токаев сможет избраться на новый пятилетний срок.

Я более чем уверен, что он отвергнет все обвинения в узурпации власти, якобы он готов еще на семь лет избираться тем, что он сделает эти семь лет сроком для следующего президента после него Аркадий Дубнов независимый эксперт по Центральной Азии

Январские события

Токаев оказался в сложной политической ситуации после январских событий в Казахстане, считает Аркадий Дубнов. В начале года в стране начались митинги из-за повышения цен на газ вдвое. В итоге протесты переросли в политические и привели к отставке правительства, а также существенному сокращению полномочий бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Токаев идет по минному политическому полю с января этого года. Эти мины не только внешнеполитического, но и внутриполитического характера. Он подвергается очень серьезным обвинениям в казахстанской среде, где его считают ответственным за январские кровавые беспорядки. Именно этими проблемами, связанными с долгим ожиданием людей результатов расследования этих беспорядков, затягивается процесс реализации Токаевым каких-то целей, потому что люди ему не очень верят. Создается впечатление, что он пытается скрыть какие-то результаты расследования, которые ему могли повредить. Но на самом деле это огромная масса дел, которую нельзя быстро довести до ума», — сказал политолог.

По мнению Аркадия Дубнова, Токаев хочет использовать эту ситуацию в свою пользу, поэтому он объявил амнистию для участников протестов в январе.

«Он решил разрубить этот Гордиев узел, предложив амнистию всем обвиняемым по январским беспорядкам, надеясь, что это вернется ему в качестве увеличения поддержки внутри Казахстана. Выборы в отсутствие реальных кандидатов и оппонентов делают шансы на успех весьма серьезными. Но именно это может позволить Токаеву серьезно развернуть ситуацию в стране, опираясь на этот личный вотум доверия», — заключил независимый эксперт.

Во время обращения к нации 1 сентября Токаев провозгласил новый экономический курс республики, предложил ввести налог на роскошь. Он также заявил, что детям республики необходимо изучать русский язык.