New York Post: женщина вызвала полицию из-за слишком откровенного наряда соседки

Пользовательница TikTok под ником @1mperatix пожаловалась на соседку, которая вызвала полицейских из-за того, что она, по ее мнению, завидует ее красоте. На видео обратили внимание в New York Post.

На кадрах темноволосая женщина с ожерельем с шипами на шее объясняет прибывшей на вызов полиции, что соседка недовольна ее откровенными нарядами. Она продолжила, что имеет право быть красивой и самовыражаться так, как ей хочется, тем более что она делает это на своем участке и никак не мешает жителям соседних домов. «Я полностью одета. Ей просто не нравится мой стиль», — объяснила она.

Ролик набрал более пяти миллионов лайков. Он не оставил равнодушными подписчиков, которые разделились на два лагеря: они не поверили в то, что соседка действительно вызывала полицейских из-за внешнего вида девушки, и что те действительно приехали после ее жалобы. Другие посоветовали автору видео не обращать внимания на неадекватную реакцию на ее внешний вид и продолжать одеваться так, как ей комфортно.

Ранее сообщалось, что женщина, задержанная полицией в международном аэропорту Маккара в Неваде, США, посчитала свою привлекательную внешность причиной ареста. Инцидент произошел 31 августа, когда женщина по имени Хенд Бустами покинула один из ресторанов аэропорта, не оплатив счет. Работники заведения обратились в полицию.