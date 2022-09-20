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Полиция задержала десятки британцев за время траура по Елизавете II

Sky News: полиция задержала 67 британцев за время траура по Елизавете II

Фото: Kin Cheung / Reuters

За время траура по королеве Елизавете II, полиция задержала 67 британцев. Об этом рассказали в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.

Уточняется, что несколько человек были задержаны за протесты против монархии. Задержания проводились в рамках операции по обеспечению безопасности страны в период траура по ушедшей королеве.

20 сентября ирландские антимонархисты в Дублине скинули в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя». Инцидент произошел во время марша протеста против монархии, который прошел в ирландской столице в день похорон королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.

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Николай Чигасов
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