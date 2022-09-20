Протестующие ирландцы скинули в реку муляж гроба с пожеланиями для Британии

ITV: антимонархисты в Ирландии скинули в реку муляж гроба с пожеланием для Британии

Ирландские антимонархисты в Дублине скинули в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя». Об этом сообщает телеканал ITV.

Инцидент произошел во время марша протеста против монархии, который прошел в ирландской столице в день похорон королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября.

Как заявили в антиимпериалистической организации, произошедшее было воссозданием акции бывшего лидера социалистов Джеймса Коннолли в Дублине в 1897 году во время визита в город королевы Виктории.

Участники демонстраций выступали против «против пресмыкающегося поклонения Английской монархии со стороны правящего класса Свободного государства» и против спущенного в честь смерти Елизаветы II флага Ирландии.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.

