Описаны тренды развития российских городов

Доцент ГУУ Коченев заявил о тренде на развитие окружающей среды в городах России

Российские города постоянно развиваются, становятся более комфортными для жизни и открытыми для путешественников, считает Сергей Кочнев, доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления. Он рассказал «Ленте.ру» о ключевых трендах развития городов в России.

Одним из главных трендов развития в ГУУ считают цифровую трансформацию городов: это и автоматизация, и другие современные инженерные решения, призванные сделать жизнь горожан более удобной.

«Один из инструментов реализации здесь — это проект "Умный город", направленный на повышение конкурентоспособности российских городов. Также проводится работа над комплексным развитием территорий. Это такой вид градостроительной деятельности, направленный на обновление и развитие территорий нежилой застройки, формирование комфортной городской среды и прочее», — пояснил Кочнев.

Немаловажной задачей для развития любого города является привлечение туристов. Для этого необходимы брендирование и создание особенного дизайн-кода каждого конкретного города.

«Ростуризм и Правительство России планирует субсидировать проекты создания привлекательной туристической среды в центрах исторических городов, инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"», — сказал эксперт.

Города должны подготовить проекты так называемого туристического кода центра города — единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью Сергей Кочнев доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ

Он объяснил, что дизайн-код в данном случае — это современная инструкция по определению облика города. Он всегда уникален и учитывает местную специфику, культурные и национальные особенности.

По словам Кочнева, главная задача здесь — сделать город удобным не только для туристов, но, прежде всего, для местных жителей. Именно они, по его словам, должны решать, как должен меняться и развиваться город. Это возможно с помощью привлечения граждан к обсуждению.

«Существуют практики инициативного бюджетирования, позволяющие жителям принимать участие в распределении части бюджета. Эти процессы снижают уровень вандализма за счет формирования сопричастности. Снижается число потенциальных конфликтов, в том числе бытовых», — заметил Кочнев.

Последний тренд — это развитие и сохранение окружающей среды, удовлетворение потребностей человека с сохранением ресурсов Сергей Кочнев доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ

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