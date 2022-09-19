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Названы самые проблемные по качеству воздуха регионы России

FinExpertiza: самым проблемным по качеству воздуха регионом оказалась Иркутская область

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В первом полугодии 2022 года самым проблемным регионом России по качеству воздуха назвали Иркутскую область — там зафиксировали больше всего случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza на основании данных Росгидромета, текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Под высоким загрязнением (ВЗ) специалисты понимают содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких вредных веществ, концентрация которых превышает предельно допустимую норму в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) считают превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Отмечается, что ВЗ и ЭВЗ способны нанести существенный вред для окружающей среды и здоровья человека.

По данным аналитиков, более четверти всех подобных инцидентов были сконцентрированы в Иркутской области — на этот регион приходится 26 случаев ВЗ. Второе место с 11 случаями занимает Оренбургская область. Третье место с 10 случаями ВЗ поделили Красноярский край и Свердловская область. Далее следуют Кемеровская область (девять случаев), Самарская область (семь случаев), Бурятия (6 случаев), Забайкальский край (шесть случаев), Челябинская область (два случая).

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Два случая экстремально высоких загрязнений специалисты зафиксировали в Дзержинске Нижегородской области. Еще по одному ЭВЗ произошло в Омской и Саратовской областях — причем выбросы охватили обширную территорию и были замечены сразу несколькими пунктами наблюдения.

В целом по России в первом полугодии 2022 года зафиксировали 88 случаев высокого и четыре случая экстремально высокого загрязнения воздуха — в два раза меньше, чем в аналогичный период годом ранее, уточнили в FinExpertiza. Однако, за исключением 2021-го, показатели первого полугодия текущего года оказались значительно выше, чем в такой же период 2020-го (тогда было зафиксировано 46 инцидентов) и всех предшествующих лет как минимум с 2005 года.

Подобную динамику специалисты связывают с развитием системы мониторинга качества атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух» — городах-участниках проекта модернизировали пункты наблюдения за загрязнением окружающей среды и оборудовали автоматизированные экологические лаборатории.

Ранее аналитики FinExpertiza выяснили, что российские предприятия побили рекорд по количеству производственного мусора — объем таких отходов достиг 8,45 миллиарда тонн. Бесспорным лидером по количеству мусора аналитики назвали Кемеровскую область — предприятия в этом регионе произвели 3,8 миллиарда тонн или 45 процентов от общего объема отходов.

Нина Ташевская
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