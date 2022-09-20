Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Банда агрессивных индеек затерроризировала жителей американского города

Жители города Вуберн, штат Массачусетс, пожаловались на нападения агрессивных индеек

Фото: Joel Lerner / Globallookpress.com

Жители американского города Вуберн, штат Массачусетс, пожаловались на затерроризировавшую их банду агрессивных индеек. Об этом сообщает Daily Star.

По словам горожан, птицы клюют взрослых и детей и нападают на машины. Одна из местных жительниц, Миган Толсон, сказала, что она знает самых назойливых птиц по именам. «Самый агрессивный из них — Кевин. С ним еще три дамы с менее яркой окраской — Эстер, Глэдис и Патриция», — перечислила Толсон.

Женщина рассказала, что птицы начинают атаковать человека, как только он выходит из дома или машины. Поэтому перед тем как выйти из автомобиля, необходимо открыть одну из задних дверей, чтобы индейка отвлеклась, и в это время прорваться домой. Толсон добавила, что Кевин, Эстер, Глэдис и Патриция настолько безжалостны, что стали брать местных жителей в заложники.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

«Бывали случаи, когда я оказывалась запертой в своей машине, не могла выбраться и была вынуждена звонить родственникам. Обычно они приносят зонтик. Тут нужна командная работа», — пожаловалась соседка Толсон Эйприл.

Сотрудник организации охраны дикой природы Mass Wildlife Дэвид Скарпитти объяснил, что индейки настолько привыкли жить среди людей, что стали воспринимать их как своих сородичей. Когда человек убегает от птицы, та считает себя победителем, поэтому важно четко выстраивать границы в отношениях с наглыми птицами и не позволять им лишнего. Скарпитти посоветовал столкнувшимся с индейками не поворачиваться к ним спиной и использовать зонт в качестве щита.

Ранее сообщалось, что жители села Цахур в Рутульском районе Дагестана пожаловались на участившиеся нападения медведей, которые ломают деревья и разоряют пасеки. Из-за медведей местные жители стараются не выходить за пределы села.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
Автор поправок к Уголовному кодексу раскрыла сроки их разработки
В Госдуме отреагировали на гибель Сергея Пускепалиса
В ДНР заявили о сохранении названия при вхождении в состав России
Пакистанец сжег сына за невыполненную домашнюю работу
Россию не допустили до жеребьевки Евро-2024
ВСУ предприняли попытку наступления в районе Орехова в Запорожье
Раскрыт статус вооруженных добровольцев Донбасса в случае референдума
Невысокая блогерша заказала брюки в сети и скрылась в них при примерке
Россияне раскрыли влияние западных санкций на отдых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.