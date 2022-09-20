Банда агрессивных индеек затерроризировала жителей американского города

Жители города Вуберн, штат Массачусетс, пожаловались на нападения агрессивных индеек

Жители американского города Вуберн, штат Массачусетс, пожаловались на затерроризировавшую их банду агрессивных индеек. Об этом сообщает Daily Star.

По словам горожан, птицы клюют взрослых и детей и нападают на машины. Одна из местных жительниц, Миган Толсон, сказала, что она знает самых назойливых птиц по именам. «Самый агрессивный из них — Кевин. С ним еще три дамы с менее яркой окраской — Эстер, Глэдис и Патриция», — перечислила Толсон.

Женщина рассказала, что птицы начинают атаковать человека, как только он выходит из дома или машины. Поэтому перед тем как выйти из автомобиля, необходимо открыть одну из задних дверей, чтобы индейка отвлеклась, и в это время прорваться домой. Толсон добавила, что Кевин, Эстер, Глэдис и Патриция настолько безжалостны, что стали брать местных жителей в заложники.

«Бывали случаи, когда я оказывалась запертой в своей машине, не могла выбраться и была вынуждена звонить родственникам. Обычно они приносят зонтик. Тут нужна командная работа», — пожаловалась соседка Толсон Эйприл.

Сотрудник организации охраны дикой природы Mass Wildlife Дэвид Скарпитти объяснил, что индейки настолько привыкли жить среди людей, что стали воспринимать их как своих сородичей. Когда человек убегает от птицы, та считает себя победителем, поэтому важно четко выстраивать границы в отношениях с наглыми птицами и не позволять им лишнего. Скарпитти посоветовал столкнувшимся с индейками не поворачиваться к ним спиной и использовать зонт в качестве щита.

Ранее сообщалось, что жители села Цахур в Рутульском районе Дагестана пожаловались на участившиеся нападения медведей, которые ломают деревья и разоряют пасеки. Из-за медведей местные жители стараются не выходить за пределы села.