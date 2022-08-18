Медведи затерроризировали село в Дагестане

МК: жители села Цахур в Дагестане пожаловались на участившиеся нападения медведей

Жители села Цахур в Рутульском районе Дагестана пожаловались на участившиеся нападения медведей, которые ломают деревья и разоряют пасеки. Об этом сообщает МК.

«Каждый день под вечер приходят медведи, деревья ломают, на пасеки нападают. В этом году съели двух мулов, несколько барашек, двух бычков», — посетовал глава села Вагиф Алиев.

Из-за медведей местные жители стараются не выходить за пределы села. По ночам они жгут костры в надежде отпугнуть затерроризировавших село хищников и спасти свое имущество.

В Минприроды Дагестана связали появление медведей с увеличением количества свадеб и ростом популярности региона среди туристов. В ведомстве полагают, что из-за этого там чаще забивают скот, внутренности и шкуры животных не утилизируются должным образом, что и привлекает хищников.

Алиев не согласился с таким объяснением и подчеркнул, что с 2021 года в поселке не праздновали ни одной свадьбы. Он считает, что медведи стали чаще появляться в селе, так как увеличилась их популяция.

У нас 22 хозяйства, с прошлого года ни одной свадьбы не играли в селении. Причина в том, что количество медведей увеличилось. За последние лет 10 я не видел, чтобы здесь медведя убивали. Я обратился в Минприроды, чтобы они санитарный отстрел произвели, но, честно говоря, ни на кого надежды нет. Они ждут, пока ЧП случится? Вагиф Алиев глава села Цахур

По данным Минприроды Дагестана, охотники получили шесть разрешений на добычу медведя в Рутульском районе. Оснований для регулирования численности медведей в ведомстве не усматривают, так как случаев нападения медведей на людей и животных не зафиксировано.

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