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На украинское телевидение вернутся развлекательные программы

Украинские телеканалы объявили о возобновлении развлекательных программ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На украинское телевидение возвращаются развлекательные программы, показ которых был приостановлен в связи с началом спецоперации России на Украине. Об этом сообщает местное издание «Страна» в Telegram.

Отмечается, что о возобновлении показа реалити- и талант-шоу объявили сразу несколько ключевых медиагрупп. 2 октября состоится премьера новых эпизодов 12-го сезона вокального шоу «Голос страны».

Кроме того, 30 сентября на телеканале «СТБ» состоится премьера нового сезона романтического шоу «Холостяк», съемки которого закончились в январе 2022 года. На канале также состоится премьера обновленного шоу «Танцы. World of Dance», снимавшееся с осени прошлого года.

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Асель Минбаева
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