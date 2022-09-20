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Замначальника российской тюрьмы брал взятки у подчиненных за отгулы

Замначальника владимирской тюрьмы брал взятки у подчиненных за оплачиваемые отгулы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заместитель начальника владимирской тюрьмы (Т-1 УФСИН) брал взятки у подчиненных за оплачиваемые отгулы — россиянин получил около 500 тысяч рублей, вписывая в табели учета времени сотрудников, не находящихся на службе. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 20 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Владимирской области.

По данным ведомства, замначальника получал взятки с начала 2019 по середину 2021 года. В отношении него возбуждены два уголовных дела, по статьям «Получение взятки» и «Получение взятки в крупном размере». В выявлении и расследовании преступления принимали участие региональная ФСБ и служба безопасности учреждения. На данный момент фигурант уволен с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в откатах генерал ФСИН назвал свое дело местью экс-любовницы. Об этом стало известно, когда было завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников и получении взяток.

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Леонид Микуляк
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