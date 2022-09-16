Обвиняемый в откатах генерал ФСИН назвал свое дело местью экс-любовницы

Генерала ФСИН Быкова обвинили в коррупции по заявлению экс-любовницы об откатах за премии

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников и получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицер попал под следствие после того, как на него написала заявление в управление собственной безопасности ФСИН его бывшая любовница, также работавшая в тюремном НИИ. В нем женщина сообщила о том, что Быков берет откаты за премирование сотрудников и получает с них взятки. В качестве примера она указала, что отдала генералу 1,8 миллиона рублей за получение премии в 5 миллионов рублей, а также передала в качестве взяток 2,2 миллиона рублей.

На протяжении трех месяцев за Быковым велось наблюдение и в итоге сведения, указанные экс-любовницей, подтвердились. Как установило следствие, с 2020-го по 2021 год он злоупотребил полномочиями, причинившими ущерб на 2,9 миллиона рублей, и получил в качестве взяток от подчиненных 3,8 миллиона рублей.

Быков не признает свою вину, считая, что стал жертвой мести со стороны бывшей любовницы. В скором времени он и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела.

Генерал был арестован 1 октября 2021 года. Он был уволен с поста начальника НИИ ФСИН в апреле 2018 года указом президента России Владимира Путина. Тогда глава государства снял с постов еще десять генералов.

Быков награжден солдатской медалью «За отвагу» за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в 90-х во время службы в 21-й отдельной бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД. Генерал также отличился в подавлении массовых беспорядков в Душанбе, Тбилиси и Фергане в постперестроечный период во времена распада СССР.