Российского генерала арестовали за злоупотребление полномочиями

В Москве суд на два месяца арестовал бывшего главу научно-исследовательского института ФСИН генерал-майора Андрея Быкова. Об этом сообщает ТАСС.

Он пробудет в СИЗО до 29 ноября.

Быкова обвинили по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Детали дела не разглашаются.

Свою должность генерал-майор потерял указом президента России Владимира Путина в апреле 2018 года. Врио начальника института стал полковник внутренней службы Сергей Овчинников.

Вместе с Быковым одним указом были уволены еще десять генералов.