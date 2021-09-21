Путин уволил первого заместителя генпрокурора Буксмана

Президент России Владимир Путин уволил первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана. Соответствующий указ «О Буксмане А.Э.» был размещен во вторник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить с 15 сентября 2021 года Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

О скорой отставке Буксмана стало известно 15 сентября. Как писал «Коммерсантъ», 15 сентября он отметил 70-летний юбилей и достиг предельного для службы в Генпрокуратуре возраста.

Государственный советник юстиции первого класса Буксман занимал свою должность с 2006 года. Он курировал главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. Также он следил за работой природоохранных прокуратур на Амуре и Байкале.